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Чернышенко рассказал, что во всех регионах России работают штабы по борьбе с киберугрозами

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Во всех регионах России работают штабы по борьбе с киберугрозами, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности. 

Как сообщала ФБА «Экономика сегодня», госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.

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