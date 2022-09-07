Чернышенко рассказал, что во всех регионах России работают штабы по борьбе с киберугрозами
«В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.
Как сообщала ФБА «Экономика сегодня», госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.