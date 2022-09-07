Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала возможность исчезновения коронавируса
«Пока предполагать, что он (коронавирус. — RT) совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, «шумели» и потом уходили, а некоторые оставались. Поэтому коронавирус сейчас ищет себе место, место в сезоне, меняя некоторые свои свойства», — заявила Попова.
Она рассказала, что каждые полгода появляется новый геновариант COVID-19 с новыми свойствами.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.