Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала возможность исчезновения коронавируса

На настоящий момент нет оснований предполагать, что коронавирус абсолютно исчезнет. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока предполагать, что он (коронавирус. — RT) совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, «шумели» и потом уходили, а некоторые оставались. Поэтому коронавирус сейчас ищет себе место, место в сезоне, меняя некоторые свои свойства», — заявила Попова.

Она рассказала, что каждые полгода появляется новый геновариант COVID-19 с новыми свойствами.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.