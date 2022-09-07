Минпросвещения России: учебник по украинскому языку может появиться до конца 2022 года
«Конечно. Да, мы будем стараться», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Бугаев подчеркнул, что учебник должен быть очень качественным, его разрабатывают «на классических советских основах».
«Это будет учебник, который несёт в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка», — заключил он.
В июне главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество вузов участников соглашения.
Директор Департамента образования и науки ВГА Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык.