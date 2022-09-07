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Минпросвещения России: учебник по украинскому языку может появиться до конца 2022 года

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Учебник по украинскому языку может появиться в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях до конца 2022 года. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Конечно. Да, мы будем стараться», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Бугаев подчеркнул, что учебник должен быть очень качественным, его разрабатывают «на классических советских основах».

«Это будет учебник, который несёт в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка», — заключил он.

В июне главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество вузов участников соглашения.

Директор Департамента образования и науки ВГА Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык.

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