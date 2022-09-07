В Минздраве заявили, что до 13% случаев заболевания COVID в России приходится на детей

Среди всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России 12—13% приходится на детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Среди всех случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в России 12—13% приходится на детей», — приводит сообщение ТАСС.

При этом более 65% от числа заболевших коронавирусом детей составляют школьники в возрасте от 7 до 17 лет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Также педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.