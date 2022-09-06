военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время в республике развёрнуто 915 коек для больных COVID-19, резерв свободных мест составляет 7,4%.

В медицинских организациях, подготовленных для перепрофилирования, разработаны схемы маршрутизации пациентов и план оперативного развёртывания коек.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить