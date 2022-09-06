В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Татарстане прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время в республике развёрнуто 915 коек для больных COVID-19, резерв свободных мест составляет 7,4%.

В медицинских организациях, подготовленных для перепрофилирования, разработаны схемы маршрутизации пациентов и план оперативного развёртывания коек.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.