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Автоэксперт Мосеев прокомментировал ситуацию с продажами машин

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Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев прокомментировал ситуацию с продажами машин.
Автоэксперт Мосеев прокомментировал ситуацию с продажами машин
  • РИА Новости

«Сокращение продаж идёт с марта, как только приостановили деятельность иностранные производители, чьи производства находились в России. С прошлым годом сравнивать нет никакого смысла, мы живём в другой реальности. Надо сравнивать с мартом — и тогда увидим, что рынок постепенно восстанавливается», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в августе продано более 40 тыс. автомобилей против 25 тыс. в апреле.

Как добавил Мосеев, большинство дилеров перестроятся, часть переориентируется на Китай, Индию и Вьетнам.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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