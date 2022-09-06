На полях ВЭФ прошёл бизнес-диалог «Россия — АСЕАН»

На полях Восточного экономического форума прошёл бизнес-диалог «Россия — АСЕАН».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вектор направления, который Россия взяла с началом реформы обращения с отходами, будет продолжен, несмотря на политические и экономические изменения, происходящие как в мире, так и в России», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, ВЭФ — площадка, на которой наиболее актуально обсуждение развития сотрудничества регионов Дальнего Востока с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Одно из направлений сотрудничества — научно-технологическое.

«Конечно, мы активно движемся в сторону импортозамещения — в России уже созданы машиностроительные предприятия, производящие оборудование для этого сектора экономики. В этом году мы поменяли технологии и нашли партнёров из Китая, Турции — европейское оборудование замещается на оборудование из этих стран», — отметил, в свою очередь, замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королёв.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.