В Подмосковье подвели итоги летней оздоровительной кампании

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подвела итоги летней оздоровительной кампании.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В этом году прирост отдохнувших ребят превысил 20%. За лето в лагерях отдохнули свыше 410 тыс. ребят, из них больше половины — в Подмосковье. Крым также стал популярным направлением и принял на отдых 82 тыс. детей», — заявила Каклюгина.

По её словам, большим спросом пользовались профильные лагеря, в том числе спортивные и творческие.

«В лагерях также отдохнули и дети из Донбасса. В детских лагерях на Чёрном море мы провели три смены для 1300 детей», — цитирует Каклюгину телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Москва и Петербург возглавили список железнодорожных направлений для поездок с детьми.