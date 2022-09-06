Доцент Щербаченко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.

«Ставки по ипотеке немного снизились, однако наиболее заметным драйвером покупки недвижимости можно считать льготную ипотеку. Везде распространяются программы по субсидированию. У банков развиваются льготные программы. Это всё поддерживает спрос на недвижимость», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, успешность застройщиков в будущем зависит от успешности и активности покупателей на рынке недвижимости.

«Сегодня застройщики уменьшают количество квартир на рынке, тем самым они могут удерживать цены, сохранить для себя высокую доходность», — добавил эксперт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.