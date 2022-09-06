Доцент Щербаченко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости
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«Ставки по ипотеке немного снизились, однако наиболее заметным драйвером покупки недвижимости можно считать льготную ипотеку. Везде распространяются программы по субсидированию. У банков развиваются льготные программы. Это всё поддерживает спрос на недвижимость», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, успешность застройщиков в будущем зависит от успешности и активности покупателей на рынке недвижимости.
«Сегодня застройщики уменьшают количество квартир на рынке, тем самым они могут удерживать цены, сохранить для себя высокую доходность», — добавил эксперт.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.