В Роскачестве предупредили о мошенниках, обманывающих родителей школьников

В Роскачестве предупредили о мошенниках, жертвами которых могут стать родители школьников — им обещают вознаграждение за участие в опросе, а по факту злоумышленники списывают средства со счетов.

Об этом сообщает Life.ru.

«К любой информации в Сети относитесь с оттенком недоверия, особенно если это касается платежей. Проявляйте максимальную бдительность, ведь, как неоднократно писало Роскачество, мошенники с успехом применяют весь арсенал методов социальной инженерии», — заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

По его словам, при общении онлайн или по телефону не стоит торопиться. Также желательно перепроверять все данные перед совершением каких-либо действий.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.