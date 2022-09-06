В Роскачестве предупредили о мошенниках, обманывающих родителей школьников
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Об этом сообщает Life.ru.
«К любой информации в Сети относитесь с оттенком недоверия, особенно если это касается платежей. Проявляйте максимальную бдительность, ведь, как неоднократно писало Роскачество, мошенники с успехом применяют весь арсенал методов социальной инженерии», — заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
По его словам, при общении онлайн или по телефону не стоит торопиться. Также желательно перепроверять все данные перед совершением каких-либо действий.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.