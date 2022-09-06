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Большинство россиян заявили, что скрывают правду о состоянии автомобиля при продаже

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Большинство владельцев автомобилей (60%) заявили, что скрывают правду о состоянии машины при продаже.
Большинство россиян заявили, что скрывают правду о состоянии автомобиля при продаже
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные портала Drom.

Участниками опроса стали почти 9,5 тыс. человек. Каждый десятый респондент утверждает, что ему приходилось говорить неправду об автомобиле, иначе машину не продать.

Всю правду о состоянии автомобиля говорили покупателям 40% автовладельцев.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

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