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Иммунолог Жемчугов посоветовал пройти профилактический осмотр в преддверии зимы

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Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал пройти профилактический осмотр в преддверии зимы.
Иммунолог Жемчугов посоветовал пройти профилактический осмотр в преддверии зимы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Пить специальные таблетки, я считаю, бессмысленно, а вот пройти перед зимой профилактический осмотр и выявить все нарушения здоровья, хронические инфекции, простуды, гормональные нарушения стоит. Выявить всё, что может привести к снижению иммунитета», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, витамины нужны, но в естественном виде. В качестве примера Жемчугов привёл рыбу, морковь, различные фрукты.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук  Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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