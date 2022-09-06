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Сапёры ЦВО провели учения по разминированию в Тюменской области

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Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по разминированию в Тюменской области.
Сапёры ЦВО провели учения по разминированию в Тюменской области
  • © mil.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«По замыслу мероприятия, специалисты провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники, применив миноискатели ИМПС-2 и «Коршун». В ходе разведки были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления условного противника», — отмечается в сообщении.

К занятиям привлекли более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

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