Нутрициолог Шутова заявила о пользе черноплодной рябины для работы нервной системы

Анна Шутова, антиэйдж-эксперт, иммунодиетолог, международный нутрициолог, рассказала о полезных свойствах черноплодной рябины.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в рябине много железа, витамина С, калия, достойное количество йода, а также меди, марганца, молибдена, фтора, бора.

Как отметила Шутова, черноплодная рябина содержит и витамин Р.

«Полезна черноплодная рябина для работы нервной системы. Она регулирует центры возбуждения и торможения в коре головного мозга. Поэтому её назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице», — пояснила нутрициолог.

По её словам, офтальмологи советуют употреблять черноплодную рябину в качестве профилактического средства для взрослых.

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