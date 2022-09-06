военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нутрициолог Шутова заявила о пользе черноплодной рябины для работы нервной системы

Короткая ссылка
Анна Шутова, антиэйдж-эксперт, иммунодиетолог, международный нутрициолог, рассказала о полезных свойствах черноплодной рябины.
Нутрициолог Шутова заявила о пользе черноплодной рябины для работы нервной системы
  • globallookpress.com
  • © Soeren Stache/ZB

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в рябине много железа, витамина С, калия, достойное количество йода, а также меди, марганца, молибдена, фтора, бора.

Как отметила Шутова, черноплодная рябина содержит и витамин Р.

«Полезна черноплодная рябина для работы нервной системы. Она регулирует центры возбуждения и торможения в коре головного мозга. Поэтому её назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице», — пояснила нутрициолог.

По её словам, офтальмологи советуют употреблять черноплодную рябину в качестве профилактического средства для взрослых.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить