Нутрициолог Шутова заявила о пользе черноплодной рябины для работы нервной системы
- globallookpress.com
- © Soeren Stache/ZB
В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в рябине много железа, витамина С, калия, достойное количество йода, а также меди, марганца, молибдена, фтора, бора.
Как отметила Шутова, черноплодная рябина содержит и витамин Р.
«Полезна черноплодная рябина для работы нервной системы. Она регулирует центры возбуждения и торможения в коре головного мозга. Поэтому её назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице», — пояснила нутрициолог.
По её словам, офтальмологи советуют употреблять черноплодную рябину в качестве профилактического средства для взрослых.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.