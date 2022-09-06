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Эндокринолог Калинчев рассказал о причинах переедания

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Врач эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о причинах переедания.
Эндокринолог Калинчев рассказал о причинах переедания
  • Gettyimages.ru
  • © domoyega

«В процессе еды в мозге выделяются гормоны под названием эндорфины, и человек испытывает положительные эмоции», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, еда может приносить удовольствие по разным причинам, например, из-за вкуса, приятных воспоминаний, а если у человека стресс, скучная работа, проблемы в семье или он вообще одинок, то еда становится единственным светлым моментом.

«Любая коррекция рациона в сторону более полезной пищи очень больно ударяет по самому ценному для него, по единственному источнику удовольствия. Таким людям похудеть получается только с медицинской помощью, с помощью специальных лекарств», — заключил Калинчев.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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