В Севастополе подтвердили 88 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 88 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 11 жителей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 90 910.

В настоящее время в больницах города находится 171 пациент, в том числе 152 с подтверждённым COVID-19.

«Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развёрнуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Департамента здравоохранения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.