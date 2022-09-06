В Удмуртии выявили 487 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 487 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 16 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 5046 пациентов, в ковид-центрах — 266 пациентов в состоянии средней тяжести, 20 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1012 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 86 случаев госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели за сутки 574 жителя.

Вакцинацию в регионе прошёл 2 093 221 житель, завершили иммунизацию 2 004 385.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.