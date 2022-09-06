военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бочкарёв: готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» превысила 90%

Короткая ссылка
Готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена превысила 90%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» превысила 90%
  • globallookpress.com

«Продолжаются архитектурно-отделочные работы», — отметил Бочкарёв.

По его словам, на стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке — световые конструкции.

Как уточнил заммэра, дизайн станции посвящён авиационной тематике, поэтому конструкции потолка будут напоминать турбины самолёта.

«На следующем этапе работ планируется выполнить устройство «светового колодца» над эскалатором, в котором повесят модель самолёта Ту-144. Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолётов — от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне смонтируют панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции продолжается укладка бетона в вестибюле.

«Также завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад», — сообщил он.

По его словам, продолжается работа и над инженерными системами станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить