Бочкарёв: готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» превысила 90%

Готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена превысила 90%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Продолжаются архитектурно-отделочные работы», — отметил Бочкарёв.

По его словам, на стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке — световые конструкции.

Как уточнил заммэра, дизайн станции посвящён авиационной тематике, поэтому конструкции потолка будут напоминать турбины самолёта.

«На следующем этапе работ планируется выполнить устройство «светового колодца» над эскалатором, в котором повесят модель самолёта Ту-144. Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолётов — от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне смонтируют панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции продолжается укладка бетона в вестибюле.

«Также завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад», — сообщил он.

По его словам, продолжается работа и над инженерными системами станции.