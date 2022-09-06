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В прокуратуре Москвы посоветовали обратиться в полицию в случае издевательств над ребёнком в школе

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Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова рассказала, как родители могут защитить своего ребёнка от издевательств в школе.
В прокуратуре Москвы посоветовали обратиться в полицию в случае издевательств над ребёнком в школе
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Если ребёнку причинили телесные повреждения, родители должны обратиться в полицию, передаёт «Вечерняя Москва».

Так, Нефёдова напомнила, что несовершеннолетние могут понести уголовную ответственность с определённого возраста в зависимости от тяжести нанесённых повреждений.

Если речь идёт не о побоях, а об оскорблениях, это также нельзя замалчивать. За систематическую травлю и оскорбления предусмотрена административная ответственность по ст. 5.61 КоАП России «Оскорбление».

Дела о таких правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором, после чего направляются в мировой суд для привлечения нарушителя к ответственности, заключила Нефёдова.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

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