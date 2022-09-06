Во Владивостоке создадут центр подготовки IТ-специалистов

Во Владивостоке в рамках ВЭФ достигли соглашения о создании нового центра подготовки высококвалифицированных кадров в области информационных технологий по методологии АНО «Школа 21».

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Новый центр позволит усилить кадровый потенциал в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных IТ-специалистов.

Также, по сообщениям vostokmedia.com, на ВЭФ представили подробный мастер-план развития Владивостока. Посетители могут ознакомиться с деталями будущего облика и стратегией развития краевого центра.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2022 представили семь проектов технопарка «Якутия», в том числе умную систему борьбы с лесными пожарами.