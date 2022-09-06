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В Новой Москве застрелили гулявшую с собакой женщину

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В Новой Москве возле деревни Троицы застрели женщину, которая гуляла с собакой. Муж погибшей заявил, что неизвестный застрелил его жену из-за конфликта на почве того, что она выгуливала собаку без намордника.
В Новой Москве застрелили гулявшую с собакой женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала, что вечером 5 сентября возле деревни Троицы нашли тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. По словам Ивановой, предполагаемый убийца разыскивается.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что, как рассказал муж погибшей, некий прохожий во время прогулки сделал им замечание за выгул собаки без намордника. По словам мужчины, завязался словесный конфликт с прохожим, в результате которого женщина была убита.

Источник добавил, что муж погибшей заявил, что не смог запомнить внешность стрелявшего.

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