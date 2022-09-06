В Новой Москве застрелили гулявшую с собакой женщину
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала, что вечером 5 сентября возле деревни Троицы нашли тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову. По словам Ивановой, предполагаемый убийца разыскивается.
Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что, как рассказал муж погибшей, некий прохожий во время прогулки сделал им замечание за выгул собаки без намордника. По словам мужчины, завязался словесный конфликт с прохожим, в результате которого женщина была убита.
Источник добавил, что муж погибшей заявил, что не смог запомнить внешность стрелявшего.