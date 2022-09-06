Гастроэнтеролог Панина назвала утомляемость одним из симптомов проблем с печенью
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В разговоре с газетой «Известия» специалист отметила, что наличие в анализах крови маркеров вирусов гепатита требует скорейшего обращения к врачу, так как длительная инфекция может привести к циррозу и раку печени.
«Если же жалобы возникают, то, как правило, большинство из них неспецифичны — слабость, утомляемость, тяжесть, дискомфорт в правом подреберье. Также о проблемах, и порой достаточно серьёзных, могут говорить следующие, казалось бы, не связанные с печенью симптомы: появление сосудистых «звёздочек» на коже, покраснение ладоней, увеличение живота в объёме, отёчность... лёгкое возникновение синяков на коже», — уточнила Панина.
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