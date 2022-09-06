Диетолог Мещерякова назвала шоколад и чипсы неподходящими продуктами для детских перекусов

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова порекомендовала родителям ограничить детей в употреблении сдобных булочек, шоколада, картофельных чипсов и сухариков.

В беседе с «Известиями» она посоветовала в качестве правильного перекуса использовать фрукты, сухофрукты, батончики из цельнозерновых злаков, творожки или сырники, свежие овощи.

«Мнение, что детский организм «всеяден» и способен усвоить любой продукт, в корне ошибочно. Сегодня порядка 19% детей имеют избыточный вес. Детская психика очень подвержена стороннему мнению, рекламным слоганам и красивым картинкам на упаковках. Поэтому родительский контроль и формирование правильных привычек питания ребёнка очень важны с самых ранних лет», — подчеркнула Мещерякова.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.