Врач Крючков напомнил о вакцинации от гриппа при прогнозируемом подъёме заболеваемости

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в текущем сезоне возможен максимальный подъём заболеваемости гриппом за последние три года, защититься поможет вакцинация.

«В 2020—2021 году у нас практически не болели гриппом из-за пандемии коронавируса, в 2021—2022 году заражения были умеренными, а сейчас они будут более массированными. Чтобы защититься от гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая прививка даёт защиту на уровне 60—65%», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

По словам медика, в этом сезоне вакцинацию от гриппа особенно важно пройти людям из группы риска. Кроме того, не стоит забывать и о ношении масок.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.