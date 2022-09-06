Врач Крючков напомнил о вакцинации от гриппа при прогнозируемом подъёме заболеваемости
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«В 2020—2021 году у нас практически не болели гриппом из-за пандемии коронавируса, в 2021—2022 году заражения были умеренными, а сейчас они будут более массированными. Чтобы защититься от гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая прививка даёт защиту на уровне 60—65%», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».
По словам медика, в этом сезоне вакцинацию от гриппа особенно важно пройти людям из группы риска. Кроме того, не стоит забывать и о ношении масок.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.