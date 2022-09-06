Диетолог Разаренова рассказала об отличиях морской и речной рыбы
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«Речная рыба содержит меньше йода и витамина D, но в ней больше витаминов группы B, магния и железа. Морская рыба часто более жирная, богата омега-3, омега-6 и антиоксидантами, в ней больше йода. Польза от речной и морской рыбы для организма в целом одинаковая. Главное, чтобы рыба была выловлена в экологически чистых водоёмах», — отметила Разаренова в разговоре с радио Sputnik.
Людям, следящим за фигурой, диетолог посоветовала обращать внимание на жирность продукта и в рационе комбинировать разные сорта жирной и нежирной рыбы.
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