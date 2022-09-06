Офтальмолог Шилова рассказала, что дальтонизм может развиться из-за проблем со зрительным нервом
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В разговоре с URA.RU она отметила, что дальтонизм может быть приобретённым. Особенно это выражено при заболеваниях зрительного нерва, при его токсическом поражении или невритах.
«Цветовосприятие страдает при патологии центра сетчатки дистрофического характера или связанного с диабетом или гипертонией. Любые заболевания сетчатки, где идёт повреждение центральной зоны, могут вести к изменению цветовой гаммы. Тогда человек может сам это заметить. Между глазами может быть разница», — добавила Шилова.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.