Диетолог Калинчев рассказал, что полдник поможет избежать переедания

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приёмов пищи и спасает от вечерних перееданий.

«Обычно люди обедают на работе в интервале с 13:00 до 15:00. Рабочий день у большинства до 18:00—19:00. Путь домой занимает 1—2 часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20:00—21:00. То есть мы имеем временной разрыв 7—8 часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается. Правильный завтрак — вообще большая редкость для работающего человека», — отметил врач в беседе с URA.RU.

По его словам, полдник нужен и как перекус, и для компенсации нехватки калорий из-за неполноценных предыдущих приёмов пищи. Полдник также поможет избежать переедания на ночь, резюмировал Калинчев.

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