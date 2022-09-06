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Иммунолог Болибок рассказал, что отёк Квинке может возникнуть из-за отравления

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему возникает отёк Квинке.
Иммунолог Болибок рассказал, что отёк Квинке может возникнуть из-за отравления
  • Legion-Media
  • © Cat Simpson

Все факторы, приводящие к воспалению в организме, могут провоцировать возникновение отёка, отметил врач в разговоре с URA.RU.

«Это может быть и химическое отравление, и пищевое, и какое-то заболевание. Например, если у человека в возрасте не было никогда этих отёков и вдруг они начались, надо обязательно провериться на онкологию. Потому что так называемые параонкологические проявления могут выражаться в отёках Квинке. Бывают также такие реакции из-за переохлаждения», — объяснил Болибок.

В качестве аллергической реакции отёк Квинке встречается относительно редко, подчеркнул врач.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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