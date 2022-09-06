военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Вавилов рассказал о выгоде вложений в покупку коммерческой недвижимости

Короткая ссылка
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о том, инвестиции в какую недвижимость могут принести максимальную прибыль.
Аналитик Вавилов рассказал о выгоде вложений в покупку коммерческой недвижимости
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В разговоре с Life.ru специалист посоветовал инвестировать в коммерческую недвижимость.

«Здесь нет расходов на ремонт и на коммунальные платежи: всё это оплачивает арендатор. А стоимость коммерческих помещений в новостройках, как правило, не намного больше жилья. Грамотно подобранная недвижимость с хорошей локацией и хорошим договором может приносить более 10% годовых даже после вычета налогов. В принципе, то же самое касается и офисов», — отметил Вавилов.

По его словам, далее по доходности идут апартаменты — здесь можно зарабатывать до 7% годовых. А самой нерентабельной с точки зрения инвестиций будет жилая недвижимость.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить