Аналитик Вавилов рассказал о выгоде вложений в покупку коммерческой недвижимости

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о том, инвестиции в какую недвижимость могут принести максимальную прибыль.

В разговоре с Life.ru специалист посоветовал инвестировать в коммерческую недвижимость.

«Здесь нет расходов на ремонт и на коммунальные платежи: всё это оплачивает арендатор. А стоимость коммерческих помещений в новостройках, как правило, не намного больше жилья. Грамотно подобранная недвижимость с хорошей локацией и хорошим договором может приносить более 10% годовых даже после вычета налогов. В принципе, то же самое касается и офисов», — отметил Вавилов.

По его словам, далее по доходности идут апартаменты — здесь можно зарабатывать до 7% годовых. А самой нерентабельной с точки зрения инвестиций будет жилая недвижимость.

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