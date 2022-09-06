Представитель рынка Полякова напомнила о важности ремонта при сдаче квартиры в аренду

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, как выгодно сдать квартиру.

Сначала нужно определить свою целевую аудиторию и оптимальный объём финансовых вложений для повышения ликвидности квартиры, отметила она в разговоре с Life.ru.

«Если вы хотите иметь в квартирантах самостоятельно работающих, стабильно платёжеспособных, аккуратных и ответственных людей, выделите необходимую сумму хотя бы на скромный ремонт и приведите жильё в порядок. Главное, чтобы всё было чистым, по возможности новым и обязательно исправным. Наклейте недорогие светлые обои, уложите ламинат, купите экономичную, но приличную мебель, светильники, украсьте современным текстилем — шторы, подушки на диван, салфетки», — посоветовала Полякова.

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