Минпросвещения: в России нет роста заболеваемости, угрожающего очной учёбе в школах
«Никаких вещей, связанных с взрывным ростом или с какой-либо угрозой очному образовательному процессу, мы не наблюдаем», — цитирует Бугаева РИА Новости.
Он отметил, что осенью случаются заболевания гриппом и простудой, все школы работают с соблюдением противоковидных мер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.