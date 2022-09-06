Минпросвещения: в России нет роста заболеваемости, угрожающего очной учёбе в школах

Взрывного роста заболеваемости, угрожающего очной учёбе в школах, в России не наблюдается. Об этом заявил заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

«Никаких вещей, связанных с взрывным ростом или с какой-либо угрозой очному образовательному процессу, мы не наблюдаем», — цитирует Бугаева РИА Новости.

Он отметил, что осенью случаются заболевания гриппом и простудой, все школы работают с соблюдением противоковидных мер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.