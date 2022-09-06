Полпред президента Трутнев: в ВЭФ принимают участие гости из США, Европы и Японии

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причём совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия...», — цитирует Трутнева РИА Новости.

По его словам, данный факт свидетельствует о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем Россия и Запад остаются интересны друг другу.

«У нас есть шанс на понимание», — заключил он.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что самой многочисленной на форуме будет делегация из Китая.