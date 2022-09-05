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В Самаре проведут 150 мероприятий в честь Дня города

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В Самаре проведут около 150 мероприятий в честь Дня города.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Праздник проходит во вторые выходные дни сентября. Тематические программы будут организованы на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадках и набережной.

В частности, 9 сентября состоится гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта «От Калининграда до Сахалина», а 10 сентября — концерт классической музыки с участием Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева.

На 11 сентября запланированы фестиваль фитнеса, выставка «Сделано в Самаре», квест «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москву украсят более 4300 флагов, плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города.

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