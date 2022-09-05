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В Нижегородской области начался приём заявок на участие в региональном конкурсе имени Кулибина

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В Нижегородской области начался приём заявок на участие в региональном конкурсе объектов интеллектуальной собственности. По его итогам определят лауреатов премии имени Кулибина.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Нижегородская область традиционно является одним из регионов — лидеров по уровню интеллектуального потенциала. У нас много талантливых разработчиков и сильных организаций, способных демонстрировать по-настоящему прорывные достижения», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Запланированы номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области», «Лучшая полезная модель года в Нижегородской области» и «Лучший товарный знак года в Нижегородской области».

Заявки принимаются до 23 сентября 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) объявил о начале приёма заявок на «Зелёную премию — 2022».

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