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Власти Ставрополья заявили о важной роли волонтёров в борьбе с COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о важной роли волонтёров в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В критические моменты активисты-общественники очень помогли нашим землякам, безвозмездно развозили лекарства больным, доставляли врачей в медцентры. Но не исключено, что эта большая и важная работа может снова оказаться очень востребованной», — сказал Владимиров на совещании краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, ещё одна задача для органов власти — быть готовыми в случае необходимости оперативно оказать организационную поддержку волонтёрам.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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