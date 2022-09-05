Терапевт Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.

«Кратковременная потеря сознания в подростковом, детском возрасте возможна. Но если обмороки случаются во взрослом возрасте, то тут нужно уже исключать серьёзные заболевания головного мозга, онкологические процессы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это уже должно насторожить человека», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Алексеева, в подростковом возрасте кратковременная потеря сознания может свидетельствовать о низком уровне гемоглобина, снижении сахара в крови и переутомлении.

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