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Терапевт Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте

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Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.
Терапевт Алексеева призвала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте
  • РИА Новости

«Кратковременная потеря сознания в подростковом, детском возрасте возможна. Но если обмороки случаются во взрослом возрасте, то тут нужно уже исключать серьёзные заболевания головного мозга, онкологические процессы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это уже должно насторожить человека», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Алексеева, в подростковом возрасте кратковременная потеря сознания может свидетельствовать о низком уровне гемоглобина, снижении сахара в крови и переутомлении.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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