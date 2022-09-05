Иммунолог Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии.

«Некоторые вакцины есть, которые если ввести на фоне инкубационного периода заболевания, то люди переносят тяжело, но они единичные», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если заболел кто-то из родственников, то лучше подождать, сделать тест на COVID-19 и только потом вакцинироваться.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.