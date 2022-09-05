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Иммунолог Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии

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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии.
Иммунолог Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии
  • РИА Новости

«Некоторые вакцины есть, которые если ввести на фоне инкубационного периода заболевания, то люди переносят тяжело, но они единичные», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если заболел кто-то из родственников, то лучше подождать, сделать тест на COVID-19 и только потом вакцинироваться.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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