Иммунолог Жемчугов заявил, что выбор времени для прививки не зависит от масштабов пандемии
- РИА Новости
«Некоторые вакцины есть, которые если ввести на фоне инкубационного периода заболевания, то люди переносят тяжело, но они единичные», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, если заболел кто-то из родственников, то лучше подождать, сделать тест на COVID-19 и только потом вакцинироваться.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.