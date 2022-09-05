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Эксперт Попов высказался об уроках финансовой грамотности в школах

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Гендиректор Talk Bank, эксперт по личным финансам Михаил Попов прокомментировал сообщение о том, что в Московской области будут учить финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс.
Эксперт Попов высказался об уроках финансовой грамотности в школах
  • РИА Новости

«Финансовая грамотность — это понимание человеком, как распоряжаться деньгами. В этом распоряжении есть несколько моментов: как получать доход, как строить карьеру и как распоряжаться деньгами — это накопления, работа с финансовыми инструментами и кредитами. Эти базовые вещи показывают человеку, как приумножать деньги, накапливать и распоряжаться ими», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Попов, такие уроки хорошо скажутся на финансовой грамотности детей.

По словам эксперта, важно, чтобы на занятиях были примеры, деловые игры.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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