Вице-президент Федерации спортивного туризма Коврижкин высказался о сложности подъёмов к вершинам

Вице-президент Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Коврижкин высказался о сложности подъёмов к вершинам.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что раньше участник похода проходил несколько этапов подготовки.

«Когда на каждого клиента приходится гид, это один уровень опасности, а когда на одного гида было шесть участников, это уже другой уровень», — заявил эксперт.

По его словам, в случае с большой группой, набранной в экспресс-режиме, гид может не знать наверняка о подготовке каждого из участников.

«Всё это приводит к тому, что одним нужно быстрее зарабатывать деньги в горах, другим — быстрее вернуться, чтобы зарабатывать их где-то на равнине. То есть проблема по большому счёту лежит во многих плоскостях», — добавил Коврижкин.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов в беседе с «Москвой 24» рассказал, как обезопасить себя при грозе в городе, лесу или на транспорте.