Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об обращениях, которые поступают в аппарат омбудсмена чаще всего.

«Традиционно к нам приходит больше всего обращений, связанных с уголовным преследованием или отказами в возбуждении уголовного дела. Всё это мы называем уголовно-процессуальной сферой. Весь уголовный процесс — от возбуждения уголовного дела до вынесения приговора, и на каждом этапе есть большое количество людей, недовольных вынесенным решением», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, прежде всего недовольны те, кто не получил никакого статуса.

«Это те заявители, которые просят возбудить уголовное дело в связи с совершением в отношении них преступлений. Так они считают. А правоохранительная система, проверив их заявления, выносит постановления об отказе возбуждения уголовных дел, фактически лишая человека тем самым доступа к правосудию, поиска лица, виновного в нанесении ущерба этому человеку, лишая возмещения вообще», — пояснила Москалькова.

Она добавила, что чаще это заявления о преступлениях экономического характера, также много отказов по преступлениям насильственного характера небольшой тяжести.

Ранее Москалькова рассказала, что за полгода количество обращений по вопросам получения образования сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.