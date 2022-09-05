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Обучение в кадровом центре Депздрава Москвы прошли 3000 сотрудников поликлиник с начала года

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Обучение на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.
Обучение в кадровом центре Депздрава Москвы прошли 3000 сотрудников поликлиник с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся установочные лекции, где специалистам дают общую актуальную информацию по основным направлениям медицины. Для узкопрофильных специалистов кадровый центр организовывает специальные аппликационные тренинги, где врачи учатся работать на новом оборудовании, которым оснащаются поликлиники», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, для всех сотрудников поликлиник также организованы социально-психологические тренинги.

За всё время реализации программы обучение прошли около 7,8 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в поликлиниках Московской области стартовала вакцинация против гриппа.

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