В Севастополе выявили 216 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе выявили 216 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

«На данный момент в больницах находятся 194 пациента, из них 169 — с подтверждённым COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой, девятой горбольницах и военном госпитале развёрнуты 236 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — заявили в ведомстве.

С начала пандемии в Севастополе заболели 90 822 человека, вылечились 86 200.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе за неделю госпитализированы более 70 пациентов с ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Роспотребнадзора.

«За 35-ю неделю 2022 года в округе зарегистрировано: 3613 случаев ОРВИ (из них 1666 случаев среди детского населения до 18 лет). Доставлены в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ и грипп — 71 человек, из них 60 детей», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.