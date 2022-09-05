Врач Деева посоветовала обсуждать жалобы ребёнка на здоровье с классным руководителем
- Gettyimages.ru
Ставить диагноз нужно не только по показаниям градусника, болезнь имеет не один, не два, а больше симптомов, отметила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы сейчас все на связи с классным руководителем, и поэтому если ребёнок начинает плохо себя чувствовать, то эту информацию мы получаем из первых уст. Учитель всегда скажет, если в поведении и состоянии ребёнка его что-то смущает», — уточнила Деева.
При этом она добавила, что, когда ребёнок общается с родителем, он может упомянуть, что скоро в школе будет, например, контрольная.
«Можем посмотреть на расписание ребёнка и узнать, что его смущает, может, поэтому он не хочет идти в школу», — заключила эксперт.
Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.