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Врач Деева посоветовала обсуждать жалобы ребёнка на здоровье с классным руководителем

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К. м. н. Евгения Деева рассказала, по каким признакам можно понять, что ребёнок обманывает родителей, жалуясь на якобы плохое самочувствие, чтобы не идти в школу.
Врач Деева посоветовала обсуждать жалобы ребёнка на здоровье с классным руководителем
  • Gettyimages.ru

Ставить диагноз нужно не только по показаниям градусника, болезнь имеет не один, не два, а больше симптомов, отметила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы сейчас все на связи с классным руководителем, и поэтому если ребёнок начинает плохо себя чувствовать, то эту информацию мы получаем из первых уст. Учитель всегда скажет, если в поведении и состоянии ребёнка его что-то смущает», — уточнила Деева.

При этом она добавила, что, когда ребёнок общается с родителем, он может упомянуть, что скоро в школе будет, например, контрольная.

«Можем посмотреть на расписание ребёнка и узнать, что его смущает, может, поэтому он не хочет идти в школу», — заключила эксперт.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

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