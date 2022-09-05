Психотерапевт Толоконин рассказал, что плохая память может начать формироваться в детстве
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Причин для снижения памяти много, но условно их можно разделить на две категории: органическую и эмоциональную, отметил специалист в разговоре с «Известиями».
Органические причины связаны с наличием заболеваний головного мозга, возрастных изменений или алкогольной интоксикации.
Вторая причина забывчивости связана с эмоциональными нарушениями.
«Установка о плохой памяти формируется ещё в самом детстве, если родители негативно внушают ребёнку, что он «совсем без мозгов», плохо учится и вообще бездарь. Этими словами закладывается основа будущих расстройств памяти, которые даже в 30 лет у некоторых людей становятся абсолютно очевидными», — объяснил Толоконин.
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