Психотерапевт Толоконин рассказал, что плохая память может начать формироваться в детстве

Кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артём Толоконин заявил, что многие забывчивые люди, не имея дегенеративных заболеваний головного мозга, сами программируют себя на плохую память.

Причин для снижения памяти много, но условно их можно разделить на две категории: органическую и эмоциональную, отметил специалист в разговоре с «Известиями».

Органические причины связаны с наличием заболеваний головного мозга, возрастных изменений или алкогольной интоксикации.

Вторая причина забывчивости связана с эмоциональными нарушениями.

«Установка о плохой памяти формируется ещё в самом детстве, если родители негативно внушают ребёнку, что он «совсем без мозгов», плохо учится и вообще бездарь. Этими словами закладывается основа будущих расстройств памяти, которые даже в 30 лет у некоторых людей становятся абсолютно очевидными», — объяснил Толоконин.

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