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Психотерапевт Толоконин рассказал, что плохая память может начать формироваться в детстве

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Кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артём Толоконин заявил, что многие забывчивые люди, не имея дегенеративных заболеваний головного мозга, сами программируют себя на плохую память.
Психотерапевт Толоконин рассказал, что плохая память может начать формироваться в детстве
  • Gettyimages.ru

Причин для снижения памяти много, но условно их можно разделить на две категории: органическую и эмоциональную, отметил специалист в разговоре с «Известиями».

Органические причины связаны с наличием заболеваний головного мозга, возрастных изменений или алкогольной интоксикации.

Вторая причина забывчивости связана с эмоциональными нарушениями.

«Установка о плохой памяти формируется ещё в самом детстве, если родители негативно внушают ребёнку, что он «совсем без мозгов», плохо учится и вообще бездарь. Этими словами закладывается основа будущих расстройств памяти, которые даже в 30 лет у некоторых людей становятся абсолютно очевидными», — объяснил Толоконин.

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