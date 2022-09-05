Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов
- РИА Новости
«Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное... Поэтому я считаю, что это хорошая идея (возродить движение. — RT), очень хорошая», — цитирует его ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что в своё время в движении участвовало много энтузиастов, а преподаватели соответствующих дисциплин помогали им.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».