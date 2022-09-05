Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, поддержал идею возрождения движения юных натуралистов.

«Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное... Поэтому я считаю, что это хорошая идея (возродить движение. — RT), очень хорошая», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в своё время в движении участвовало много энтузиастов, а преподаватели соответствующих дисциплин помогали им.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».