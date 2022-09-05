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Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов

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Президент России Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, поддержал идею возрождения движения юных натуралистов.
Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов
  • РИА Новости

«Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное... Поэтому я считаю, что это хорошая идея (возродить движение. — RT), очень хорошая», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в своё время в движении участвовало много энтузиастов, а преподаватели соответствующих дисциплин помогали им.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Камчатский край, где примет участие в молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».

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