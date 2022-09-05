Юрист Чужаков назвал договор купли-продажи обязательным для хранения документом

Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков рассказал, какие документы необходимо хранить после совершения сделки с недвижимостью.

«Сделки с недвижимостью относятся к особо крупным, и все документы необходимо сохранять. Это позволит избежать проблем в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций в будущем», — объяснил он «Известиям».

В первую очередь стоит хранить договор купли-продажи даже на проданные объекты, копии расписок в передаче денег, а также все квитанции об оплате ипотечного кредита до его полного погашения.

«Бывшего собственника могут признать банкротом, и назначенный конкурсный управляющий может попробовать вернуть проданную квартиру в конкурсную массу. Тогда здесь потребуется подтвердить, что объект был куплен за адекватную рыночную цену и никакого сговора при сделке не было», — заключил Чужаков.

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