Продавцам загородной недвижимости посоветовали сделать качественную фотосессию

Управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ Ирина Пешич рассказала, как быстро продать загородную недвижимость.

Самое главное — правильно оценить загородный дом, отметила она в разговоре с «Российской газетой».

Второе — нужно «нарисовать» портрет покупателя и цель покупки. Если дом для постоянного проживания, то, возможно, идеальный период его покупки — осень и зима. Если это дача, то покупатели активизируются весной и осенью.

Она посоветовала навести в доме порядок и провести качественную фотосессию. В загородном доме это очень важно, отметила Пешич. Особенно хорошо, если фото сделаны с квадрокоптера.

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