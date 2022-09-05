Психологи считают неэффективным метод финансового поощрения детей за хорошие оценки
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Некоторые, оправдывая материальный интерес ребёнка, считают: денежное вознаграждение за хорошую учёбу поможет детям постичь азы финансовой грамотности и приобщиться к основам предпринимательства, пишет «Москва 24».
Однако финансовый интерес не должен стоять на первом месте при формировании правильного отношения к учёбе или будущей работе.
Ребёнок, заинтересованный в получении образования, и без подарков пройдёт учебную программу. Дополнительная награда станет для него лишь приятным бонусом. Школьников, которые занимаются без интереса и морального стимула, деньги не сделают прилежными и старательными, полагают специалисты.
Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.