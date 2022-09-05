Психологи считают неэффективным метод финансового поощрения детей за хорошие оценки

Детские психологи полагают, что за хорошие отметки в дневнике ребёнку платить не следует. Однако существует и другая позиция.

Некоторые, оправдывая материальный интерес ребёнка, считают: денежное вознаграждение за хорошую учёбу поможет детям постичь азы финансовой грамотности и приобщиться к основам предпринимательства, пишет «Москва 24».

Однако финансовый интерес не должен стоять на первом месте при формировании правильного отношения к учёбе или будущей работе.

Ребёнок, заинтересованный в получении образования, и без подарков пройдёт учебную программу. Дополнительная награда станет для него лишь приятным бонусом. Школьников, которые занимаются без интереса и морального стимула, деньги не сделают прилежными и старательными, полагают специалисты.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.