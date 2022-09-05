военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Более четверти российских водителей не следят за состоянием автомобильной аптечки

Короткая ссылка
Из совместного исследования СБЕР ЕАПТЕКИ и «СберАвто» следует, что 27% опрошенных россиян не следят за состоянием автомобильной аптечки, не контролируют её состав и сроки годности препаратов.
Более четверти российских водителей не следят за состоянием автомобильной аптечки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

При этом 33% автомобилистов в экстренных случаях хотя бы раз в жизни пользовались аптечкой.

61% респондентов знакомы с требуемым составом автомобильной аптечки, 39% не знают, какой медицинский набор необходимо хранить в машине.

Большинство автомобилистов хранят в своей машине бинты, жгут и пластыри (80%), антисептик (50%), одноразовые перчатки (49%), устройство для проведения искусственного дыхания (45%), медицинские маски (41%). Именно эти средства, согласно требованиям Минздрава в 2022 году, необходимо иметь в автомобильной аптечке.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить