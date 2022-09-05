Более четверти российских водителей не следят за состоянием автомобильной аптечки

Из совместного исследования СБЕР ЕАПТЕКИ и «СберАвто» следует, что 27% опрошенных россиян не следят за состоянием автомобильной аптечки, не контролируют её состав и сроки годности препаратов.

Об этом пишет «Газета.Ru».

При этом 33% автомобилистов в экстренных случаях хотя бы раз в жизни пользовались аптечкой.

61% респондентов знакомы с требуемым составом автомобильной аптечки, 39% не знают, какой медицинский набор необходимо хранить в машине.

Большинство автомобилистов хранят в своей машине бинты, жгут и пластыри (80%), антисептик (50%), одноразовые перчатки (49%), устройство для проведения искусственного дыхания (45%), медицинские маски (41%). Именно эти средства, согласно требованиям Минздрава в 2022 году, необходимо иметь в автомобильной аптечке.

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