Психотерапевт Крашкина назвала занятия по повышению самооценки средством от депрессии

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказала, как снизить симптомы осенней хандры.

Самый эффективный подход к борьбе с осенней депрессией — сведение к минимуму её разнообразных проявлений: сниженного настроения, апатии, бессонницы и других, рассказала она в разговоре с РИАМО.

«И здесь решением может послужить создание собственного «бизнес-плана», куда, помимо необходимой работы и заботы о родных и близких, должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки», — уточнила Крашкина.

По её словам, в план обязательно нужно включить цикл занятий, касающийся физики тела или искусства. Также необходимо дополнить «бизнес-план» занятиями, доставляющими радость.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.