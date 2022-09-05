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Психотерапевт Крашкина назвала занятия по повышению самооценки средством от депрессии

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказала, как снизить симптомы осенней хандры.
Психотерапевт Крашкина назвала занятия по повышению самооценки средством от депрессии
  • Gettyimages.ru

Самый эффективный подход к борьбе с осенней депрессией — сведение к минимуму её разнообразных проявлений: сниженного настроения, апатии, бессонницы и других, рассказала она в разговоре с РИАМО.

«И здесь решением может послужить создание собственного «бизнес-плана», куда, помимо необходимой работы и заботы о родных и близких, должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки», — уточнила Крашкина.

По её словам, в план обязательно нужно включить цикл занятий, касающийся физики тела или искусства. Также необходимо дополнить «бизнес-план» занятиями, доставляющими радость.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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